Mercato finito, ma Manna continua a lavorare: triplo annuncio vicino

vedi letture

Il mercato del Napoli si è concluso, ma le operazioni del ds Giovanni Manna vanno avanti, così come gli incontri con agenti e procuratori per definire il futuro. Sono pronti i rinnovi di contratto di tre calciatori che sono già simbolo del Napoli e che il club vuole ulteriormente blindare.

Si tratta di Rahmani, Anguissa e Politano. Sono tra i più longevi della rosa, hanno vinto già due scudetti con gli azzurri e adesso sono pronti a firmare un nuovo accordo per continuare a vivere la propria carriera sempre all’ombra del Vesuvio. Novità e ufficialità a breve.