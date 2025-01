Ufficiale Michael Folorunsho passa alla Fiorentina: il comunicato delle due società

vedi letture

Arrivato già nella serata di ieri a Firenze, ora è anche ufficiale: Michael Folorunsho è un nuovo giocatore dell'ACF Fiorentina. Lo annuncia il club partenopeo sul proprio sito web: "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Michael Folorunsho all'ACF Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questa stagione Folorunsho ha disputato sette incontri con la maglia del Napoli, di cui sei in Serie A e uno in Coppa Italia. Lo scorso 21 settembre il suo esordio, in occasione dello 0-0 maturato all'Allianz Stadium contro la Juventus. In bocca al lupo, Michael!".

Questo invece il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’SSC Napoli. Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, in carriera ha indossato anche le maglie della Reggina, del Pordenone e del Bari. Nella stagione scorsa, con la maglia dell’Hellas Verona, ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 5 reti ed è stato convocato dalla Nazionale italiana per gli Europei in Germania. Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90".