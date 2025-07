Milinkovic-Savic sempre più vicino al Napoli: 0 minuti nell'amichevole del Torino

Il Torino è sceso in campo questo pomeriggio alle ore 17:00 per l'amichevole pre-campionato contro l'Ingolstadt, club di terza divisione tedesca. Il match è terminato sul risultato di 1-1, con la rete di Gabellini per i granata che ha pareggiato l'iniziale vantaggio di Sturm, portando con sè un possibile indizio di mercato: hanno giocato solamente il secondo portiere Alberto Paleari ed il terzo Antonio Donnarumma, dunque zero minuti per Vanja Milinkovic-Savic.

Proprio Antonio Donnarumma, come rivelato in esclusiva da Tuttonapoli.net, si è recato al ritiro del Torino con alcuni di giorni di ritardo perché all'allenatore Marco Baroni serviva un altro portiere per gli allenamenti e le amichevoli, vista la situazione incerta di Milinkovic-Savic. Ebbene, la gara di oggi contro l'Ingolstadt potrebbe essere un ulteriore indizio: Vanja Milinkovic-Savic non è sceso in campo e sembra ormai destinato a diventare un nuovo giocatore del Napoli.