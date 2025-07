Ultim'ora Milinkovic-Savic stamattina s'è allenato a parte: salta il test amichevole di oggi?

vedi letture

Il Napoli non si ferma e dopo i primi cinque rinforzi è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Conte. Oltre ad un vice-Di Lorenzo, un altro attaccante esterno e probabilmente un sesto centrocampista, il Napoli vuole intervenire per un altro portiere di livello e da tempo l’obiettivo è Milinkovic-Savic con le trattative, come vi stiamo raccontando, serratissime col torino per trovare un accordo e contestuale definire anche l’addio di Ngonge.

La trattativa può sbloccarsi da un momento all’altro e dai colleghi di Toronews, presenti nel ritiro granata di Prato allo Stelvio, apprendiamo che Milinkovic-Savic - pur essendo presente - questa mattina si sta allenando a parte con uno dei preparatori dei portieri. Da capire a questo punto se prenderà parte questo pomeriggio al test contro l’Ingolstadt, formazione tedesca di terza serie.