Miretti-Napoli, Tmw annuncia: "Non si farà! Il giocatore resta alla Juve"

Fabio Miretti dice basta. Non andrà via dalla Juventus in questa finestra di mercato, nonostante il Napoli avesse deciso di fare un'offerta per il calciatore, oltre a volerlo portare alla corte di Antonio Conte. I primi contatti sono datati giugno ma non c'è più l'intenzione di aspettare il club azzurro, volendosi giocare le proprie carte in bianconero.

"Fabio è arrivato alla Juve all’età di nove anni - ha spiegato Branchini, suo agente - ed è legatissimo all’ambiente. Per lui potrebbe ripetersi un percorso come quelli di Claudio Marchisio e Paolo De Ceglie che, dopo i prestiti a Empoli e Siena, sono rientrati alla base molto più maturi e pronti, al di là delle qualità dei singoli atleti, facendo molto bene".

Quindi niente plusvalenza per il centrocampista, prodotto delle giovanili bianconere. Sarebbe stata una boccata di ossigeno per le casse, ma le lungaggini del club partenopeo - ora alle prese con la sostituzione di Romelu Lukaku - hanno fatto optare l'entourage del calciatore per una permanenza dopo l'ottimo prestito al Genoa della scorsa stagione, dove ha fatto decisamente bene. Miretti dunque rimarrà a disposizione di Igor Tudor, come scrive Tmw.