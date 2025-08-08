Miretti, non c'è accordo Napoli-Juve! Romano: "Distanza sulla valutazione, ma resta in lista"

vedi letture

Il Napoli continua a cercare un sesto centrocampista. Tra i nomi più caldi c'è sempre Fabio Miretti della Juventus. A che punto siamo? Lo racconta l'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il suo account Youtube: "Miretti resta nella lista del Napoli, piace molto alla dirigenza e il giocatore ha dato la sua apertura. Ma questo discorso dipende dai due club.

Tra Napoli e Juventus non risulta un accordo imminente, c'è ancora distanza sulla valutazione. Per la Juventus è un giocatore forte e italiano, per il Napoli è un giocatore forte ma non da undici titolare, per cui la valutazione è un po' differente. Il Napoli non lo pagherebbe come un titolare, quindi non arriverebbe a 25-30 milioni, vedremo se si arriverà all'accordo".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).