Miretti si raffredda? Gazzetta: "Interrotti contatti dopo l'ultimo no della Juve"

Rallenta la trattativa tra Napoli e Juventus per Fabio Miretti. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i due club si sarebbero interrotti da un paio di giorni dopo l’ultima proposta azzurra: 14 milioni di euro più bonus, cifra ritenuta insufficiente dalla società bianconera.

In questo momento, spiega il quotidiano, il Napoli è impegnato a rinforzare la mediana di Conte con un sesto centrocampista, ma starebbe ora valutando strategie alternative a Miretti per il reparto che necessita probabilmente di caratteristiche differenti. Non a caso nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza del nome di Musah.