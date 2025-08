Ultim'ora Mollato dal Napoli, Nunez a un passo dall'Al-Hilal di Inzaghi

Darwin Nunez, cercato a lungo dal Napoli prima di puntare su Lucca come alternativa a Lukaku, è ad un passo dalla Saudi Pro League. Al Hilal è vicino a concludere l'accordo per l'uruguagio dopo un accordo verbale con il Liverpool. L'intesa tra i club è stata raggiunta, ora Al Hilal è in trattativa con Darwin per i termini personali. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

La decisione spetta al giocatore che deve ancora dare il suo sì definitivo, ma le trattative sono in corso, Inzaghi lo vuole. Il primo sogno per l'attacco era Osimhen, ma dopo la sua scelta di andare al Galatasaray, l'Al Hilal ha puntato sull'ormai ex Reds pagato quasi 100 milioni tre anni fa ma mai del tutto protagonista in Premier.