Morata-Milan, pres. Atletico conferma: "Andrà al Milan? Pare di sì"

Mancano ormai solo gli ultimi passaggi burocratici, poi Alvaro Morata diventerà il nuovo centravanti del Milan. A confermarlo è lo stesso presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, che ai microfoni dell'emittente spagnola Radio Marca ha detto: "Morata va al Milan? Sembra di sì. All'Atletico chi vuole restare, resta. Chi non vuole restare, poi se ne va. Ci dà fastidio perché Alvaro è un giocatore fantastico e una persona magnifica".

Tutti i dettagli della trattativa

In queste ore il club rossonero ha informato l'Atletico Madrid di voler pagare la clausola da 13 milioni di euro per accaparrarsi il centravanti spagnolo che ieri ha vinto da Capitano l'Europeo con la Spagna. Successivamente, a metà settimana, Giorgio Furlani incontrerà gli agenti del calciatore a Madrid e con loro definirà gli ultimi dettagli contrattuali: l'accordo sarà di durata quadriennale, col giocatore che andrà a guadagnare circa 4.5 milioni di euro netti a stagione. Morata prima di iniziare le vacanze estive si sottoporrà a visite mediche in Spagna per poi sbarcare a Milanello solo ad agosto inoltrato. Morata dovrebbe aggregarsi ai suoi nuovi compagni subito dopo la fine della tournée americana che andrà in scena tra il 25 luglio e il 7 agosto.