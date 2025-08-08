Musah, nessuna trattativa Napoli-Milan. E ora il prezzo è aumentato

Il nome di Yunus Musah continua a essere associato all'ambiente partenopeo, ma a fare chiarezza sulla situazione è il giornalista Matteo Moretto. Secondo quanto riportato da quest'ultimo, al momento non ci sarebbe alcuna trattativa ufficiale in corso tra il Napoli e il Milan. Nonostante l'interesse azzurro per il centrocampista americano sia noto e risalga a diverse settimane fa, l'affare che sembrava potesse chiudersi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro si è bloccato. Sebbene il Napoli non abbia perso di vista Musah, ad oggi non risultano mosse concrete del club di De Laurentiis.

Il Milan, infatti, non ha ricevuto offerte ufficiali né dal Napoli né dal Nottingham Forest, altro club interessato al giocatore. A complicare ulteriormente le cose, la valutazione dei rossoneri: Musah piace molto ad Allegri ed è considerato un elemento importante, con un prezzo che oggi supera i 25 milioni di euro che si vociferavano in precedenza. Il Napoli resta alla finestra, ma il Milan non ha alcuna intenzione di svenderlo.