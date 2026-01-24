Napoli a caccia di un altro esterno: in lista c’è anche Laurienté del Sassuolo

Armand Laurienté è uno dei profili che il Napoli tiene sotto osservazione in vista degli ultimi giorni di mercato. Il francese, in scadenza con il Sassuolo tra un anno e mezzo, ha già fatto sapere di non voler rinnovare e per questo rappresenta un’opportunità da monitorare per rinforzare l’attacco dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Il nodo principale resta però la fattibilità dell’operazione, riferisce Tmw.

Il Napoli non ha ancora completato cessioni a titolo definitivo e questo rende tutto complicato. Laurienté ha una valutazione simile a quella di Giovane, acquistato per due milioni a titolo definitivo, più bonus altissimi che potrebbero portare la cifra totale intorno ai 20 milioni. Una formula analoga appare però difficile. Con l’avvicinarsi della scadenza, il Sassuolo potrebbe essere costretto ad abbassare le pretese, ma al momento serve una proposta concreta che il Napoli, oggi, non è ancora nelle condizioni di presentare.