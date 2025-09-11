Napoli blindato: da Politano a Rrahmani, pronti quattro rinnovi di contratto

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sui rinnovi in casa Napoli: Matias Olivera ha rinnovato a marzo scorso fino al giugno del 2030 e a breve toccherà a Matteo Politano, che a 32 anni sa bene cosa fare del proprio futuro: ha messo casa a Napoli, si è sposato in Costiera, vuole restare finché le gambe lo spingeranno a percorrere la corsia di destra, diciamo almeno fino al 2028, e ne avrà 35 a quel tempo.

A seguire Politano ci sarà Antonio Vergara, che ha appena 22 anni, è rientrato sul suo tour per la “gavetta” tra Vercelli e soprattutto Reggio Emilia, che è stata utile per imparare. Al Mapei Conte l’ha fatto debuttare in A e adesso manca solo il contratto per confermare quanto già anticipato dal suo procuratore.

Dopo toccherà a Frank Anguissa sia Amir Rrahmani: il mediano, in primavera, ha accolto la decisione del Napoli di attivare l’opzione per il rinnovo automatico sino al 2027 e prima o poi, ma senza urgenze, discuterà di un ulteriore prolungamento nella città che gli ha cambiato la carriera. A fargli compagnia, nello scadenzario, c’è Rrahmani