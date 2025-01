Napoli-Comuzzo, Romano: "Si stringe, pronti 30mln alla Fiorentina per chiudere"

Il Napoli vuole fare un grande investimento in difesa. Comuzzo è la prima scelta. Incontro in corso tra il ds Manna e l'agente del centrale di 19 anni.

Fabrizio Romano, giornalista, su X: "Il Napoli avanza nei colloqui per ingaggiare Pietro Comuzzo della Fiorentina. Proposta formale da presentare ai viola per un totale di 30 milioni come valutazione: 5 milioni più 25 come clausola di obbligo di acquisto. Trattativa in corso".

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha scritto su X: "Il Napoli preme per Pietro Comuzzo. Pronta una nuova offerta alla Fiorentina, prestito oneroso di 5 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25. Napoli a colloquio con l’agente di Comuzzo per ottenere il sì del ragazzo. Trattativa in corso".