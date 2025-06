Napoli-Dodo, Radio Marte: sondaggio esplorativo, rinnovo con la Fiorentina è in stallo

Secondo quanto riportato da Radio Marte, nelle ultime ore il nome di Dodo è emerso come una nuova possibile opzione per il Napoli in vista del prossimo mercato estivo. La società partenopea starebbe valutando seriamente il profilo del terzino brasiliano attualmente in forza alla Fiorentina, soprattutto alla luce delle crescenti difficoltà riscontrate nella trattativa per arrivare a Raoul Bellanova dell'Atalanta. Il nazionale italiano, infatti, sarebbe stato considerato incedibile dal nuovo tecnico dei bergamaschi, Ivan Juric, che avrebbe già espresso alla dirigenza bergamasca la ferma volontà di trattenerlo all’interno della rosa per la prossima stagione.

Dodo, invece, si trova in una situazione ben diversa: il brasiliano non avrebbe ancora raggiunto un’intesa con la Fiorentina per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, aprendo così la porta a un possibile addio. Su di lui, oltre al Napoli, ci sarebbero anche altri club italiani interessati, oltre che esteri come il Barcellona. Al momento, la dirigenza azzurra si sarebbe limitata a effettuare un primo sondaggio esplorativo per valutare la fattibilità dell’operazione per il brasiliano e dunque non si è ancora entrati nella fase operativa della trattativa, poiché si tratta ancora di una valutazione preliminare nell’ottica di trovare un’alternativa credibile al capitano Giovanni Di Lorenzo.