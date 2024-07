Napoli e Giugliano trattano per D'Agostino: il club gialloblù lo chiede in prestito

Il Giugliano guarda a due passi da casa per rinforzare il suo attacco. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il club campano ha messo gli occhi su Giuseppe D'Agostino, classe 2003 di proprietà del Napoli, reduce dai prestiti al Picerno, al Monopoli e alla Juve Stabia, dove nelle ultime due stagioni, dove nelle ultime due stagioni ha collezionato 68 presenze in Serie C, playoff compresi.

Il sodalizio gialloblù è in trattativa con il Napoli per ottenere il trasferimento in prestito del ragazzo. D'Agostino, che può destreggiarsi anche da trequartista e seconda punta, ha un contratto con la società azzurra fino al 30 giugno 2027.