Focus Napoli, ecco il "mini Dorgu": Dorval trascina il Bari e può essere adatto a Conte

vedi letture

Emile Mehdi Dorval si è preso il Bari e la Serie B. Decisivo anche oggi con il gol del pareggio contro il Brescia, per il giocatore francese fanno già tre reti e quattro assist nelle quattordici presenze in questo campionato. 176 centimetri, piede destro ed ha solo 23 anni (classe 2001): dopo due buone stagioni con i galletti questa sembra essere quella della consacrazione per il definitivo step tra i grandi. Si sta esaltando particolarmente da quinto nel 3-5-2 (o 3-4-3) di Maran, ma sa giocare anche nel ruolo di terzino in una difesa a 4: è un calciatore di grande gamba e stamina (il quarto giocatore di movimento più utilizzato tra i biancorossi), capace sia di difendere con aggressività che di chiudere l'azione nell'area avversaria.

E nel momento in cui per il Napoli sono insistenti le voci circa un intervento sul mercato per un laterale sinistro, perché non guardare all'altra proprietà De Laurentiis sfruttando la corsia preferenziale che ha già portato in azzurro calciatori come Folorunsho e Caprile? Mehdi Dorval può essere un "mini Dorgu" (vedi il grafico di confronto a fine articolo) ma in un'operazione nettamente più contenuta, visto che sull'esterno del Lecce si sono accesi i riflettori internazionali e rischia di scattare un'asta che farebbe salire la cifra intorno ai 50 milioni di euro. Piede destro e piede mancino, fascia sinistra e fascia destra, difesa a tre e difesa a quattro, spinta e colpo di testa, copertura e rapidità, occhio a sottovalutare Mehdi Dorval: una soluzione veloce, giovane, low cost, che potrebbe essere adatta anche per i diversi sistemi di Antonio Conte.

Le statistiche più interessanti di Emile Mehdi Dorval nell'ultimo anno (paragonato ai pari ruolo):

-Nel 91esimo percentile per gol più assist (0.29 p90)

-Nel 92esimo percentile per passaggi progressivi (3.32 p90)

-Nel 96esimo percentile per per conversione gol/tiro (0.20 p90)

-Nel 96esimo percentile per azioni difensive che hanno portato a un gol (0.04 p90)

-Nel 80esimo percentile per contrasti vinti nella trequarti difensiva (1.46 p90)

-Nel 76esimo percentile per % di dribblatori contrastati (64,7%)

-Nel 77esimo percentile per distanza progressiva di trasporto palla (105.61 metri)

-Nel 83esimo percentile per falli subiti (1.43 p90)

I numeri della carriera di Emile Mehdi Dorval:

2024/25 (in corso): Bari - 15 presenze, 3 gol, 4 assist, 1 ammonizione

2023/24: Bari - 38 presenze, 1 gol, 3 assist, 4 ammonizioni

2022/23: Bari - 22 presenze, 0 gol, 1 assist, 1 ammonizione

2021/22: Audace Cerignola - 34 presenze, 1 gol, 8 assist, 5 ammonizioni

2020/21: Città di Fasano - 18 presenze, 0 gol, 2 assist, 4 ammonizioni, 1 espulsione

fonte dati: Transfermarkt; Opta