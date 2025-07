Napoli in chiusura per Rao: il classe 2006 sarà poi girato al Bari

Emanuele Rao, esterno offensivo classe 2006 svincolato dopo il fallimento della Spal e vicino al Napoli, che poi lo girerà al Bari. A soli 19 anni può vantare 64 presenze in serie C, 6 gol e 3 assist, il Napoli è in vantaggio sulle concorrenti per tesserarlo e poi probabilmente sarà girato in prestito al Bari. Lo scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, su X: "Napoli, incontro per Emanuele Rao: trattativa in chiusura, si lavora agli ultimi dettagli.

Verrà poi girato in prestito al Bari".