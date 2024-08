Napoli-Lukaku, Manna non si muove da Londra: resterà fino allo scambio di documenti

Per il ds Manna è stata dura, a tratti durissima, una specie di maratona di New York, ma Romelu Lukaku si può considerare il nuovo centravanti del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ribadisce l'accordo da 30mln di euro più una percentuale sulla futura rivendita, dopo due viaggi del ds in poco più di una settimana e due giornate di trattative intense, senza sosta.

Col ds Manna anche il ds del Chelsea Winstanley, l'agente del giocatore Pastorello e il manager Ali Barat in veste di intermediario per gli inglesi. I Blues volevano 40 milioni, 4 meno del valore della clausola, poi la prima apertura già giovedì: il club azzurro comincia a trattare l'acquisto a titolo definitivo. Ieri il placet di De Laurentiis al rilancio da 30mln con l'articolata percentuale sull'eventuale futura rivendita. Manna è rimasto a Londra e - si legge - ci resterà fino a che non sarà completato lo scambio dei documenti e ogni dettaglio non sarà definito, ma Lukaku punta già la gara con il Parma.