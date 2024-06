Napoli-Marin, Romano: "Ecco cosa manca per l'annuncio del primo acquisto"

Si attende solo l'annuncio dell'affare tra Napoli e Real Madrid per Rafa Marin. Lo scrive su X l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Napoli e Real Madrid sono in contatto diretto oggi per siglare la trattativa con Rafa Marín a titolo definitivo. Marín ha già concordato i termini, il Real Madrid avrà una clausola di riacquisto per Marín con i dettagli in fase di chiarimento. Si aspetta solo il via libera finale".

