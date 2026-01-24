Napoli-Njinmah, piovono smentite: nessuna trattativa per l’esterno del Werder

Oggi alle 21:00Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Dopo Giovane, il Napoli è a caccia di un altro esterno offensivo. Negli ultimi giorni stanno circolando numerosi nomi, ma dal club azzurro filtra l’invito alla prudenza, riferisce Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

Tra i profili accostati agli azzurri non rientra Justin Njinmah del Werder Brema: al momento, infatti, non risulta alcuna trattativa in corso né un interesse concreto da parte della società partenopea. Il Napoli sta valutando profili differenti e l’esterno tedesco non figura né tra le priorità né tra le opzioni secondarie per rinforzare la rosa.