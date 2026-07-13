Allegri ha scelto il portiere titolare, ma dipende anche dal calciomercato: la situazione

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Alex Meret è il giocatore con più anni di militanza in azzurro e parte avanti nelle gerarchie rispetto a Milinkovic-Savic. Calciomercato permettendo.

Alex Meret si prepara a vivere un'altra stagione da protagonista con la maglia del Napoli. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, il portiere friulano è il calciatore con la maggiore anzianità nell'attuale rosa azzurra: difende infatti i pali del Napoli dall'estate del 2018 e il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027.

Allegri dà fiducia a Meret, ma dipende dal calciomercato

Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, Massimiliano Allegri considera Meret la prima scelta tra i pali. Il tecnico livornese lo preferisce a Vanja Milinkovic-Savic e, salvo sviluppi di mercato, è pronto ad affidargli il ruolo di titolare anche nella prossima stagione.