Napoli soddisfatto di Gollini: si va verso il riscatto a fine stagione, la cifra

Il Napoli è soddisfatto del rendimento di Pierluigi Gollini. Il portiere ha sostituito alla grande Alex Meret e, se continua così, il club azzurro deciderà di attivare il diritto di riscatto dall'Atalanta a fine stagione fissato a 7 milioni di euro. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira.

#Napoli are satisfied with Pierluigi #Gollini’s performances and - if he goes on like this - they will decide to trigger the option to buy (€7M) from #Atalanta at the end of the season. #transfers