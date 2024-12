Napoli su Fazzini: l'Empoli ha fissato il prezzo per il 21enne

vedi letture

È stato fissato anche un prezzo ideale, da parte dei toscani, i quali avrebbero aperto a una cessione del 21enne

Non mancano le corteggiatrici su Jacopo Fazzini (21 anni) in vista del calciomercato di gennaio. Il centrocampista classe 2003 dell'Empoli, prodotto del vivaio azzurro con cui ha fatto la trafila prima del salto tra i più grandi, è uno dei pezzi più pregiati del mercato invernale in procinto di cominciare e sulle sue tracce, come vi abbiamo raccontato già nelle scorse ore, stanno prendendo informazioni tra le altre il Napoli e la Lazio, che lo tiene sott'occhio ormai da tempo.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, l'Empoli non ha necessità di vendere in inverno ma sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte in arrivo per Fazzini, autore di 8 presenze e 2 gol in questa stagione tra Serie A e Coppa Italia. È stato fissato anche un prezzo ideale, da parte dei toscani, i quali avrebbero aperto a una cessione del 21enne a patto che in cassa entri un indennizzo da almeno 10 milioni di euro.