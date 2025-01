Napoli su Garnacho? The Athletic: "Man United aperto alla cessione per esigenze finanziarie"

vedi letture

Il Napoli guarda con interesse a Alejandro Garnacho, giovane stella del Manchester United, come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Sebbene il club inglese non stia attivamente cercando di vendere il talentuoso argentino, l'esigenza di rispettare le regole finanziarie del calcio potrebbe portare i Red Devils a considerare la sua cessione, se dovessero arrivare offerte significative. A riportarlo The Athletic cinque giorni fa, prima che il giocatore venisse accostato al Napoli.

Garnacho, 20 anni, è cresciuto nelle giovanili dello United, così come il centrocampista Mainoo, 19 anni. Entrambi - si legge - rappresentano un valore contabile puro per il club, il che li rende pedine appetibili in ottica di bilancio. L’argentino, che lo scorso anno ha firmato un contratto fino a giugno 2028, è uno dei prospetti più promettenti della squadra inglese, e la sua cessione non sarebbe priva di riluttanza da parte della dirigenza.

La situazione, tuttavia, lascia aperta la porta a trattative nel caso in cui il Napoli decidesse di affondare il colpo per assicurarsi il talento sudamericano. Garnacho potrebbe essere il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, portando velocità, tecnica e imprevedibilità al reparto offensivo azzurro.