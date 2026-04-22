De Bruyne verso l’addio? Tmw: "Sensazione è che possa andare via"

vedi letture

Napoli, De Bruyne verso l’addio? I segnali alimentano i dubbi sul futuro. Secondo quanto evidenziato in un pezzo di Tuttomercatoweb, la sostituzione arrivata al 45’ nella sfida contro la Lazio rappresenterebbe un indizio piuttosto netto sul momento vissuto dal centrocampista belga all’interno del progetto tecnico azzurro.

Come sottolinea Tuttomercatoweb, “la sostituzione al quarantacinquesimo contro la Lazio è un segnale abbastanza chiaro di come Antonio Conte non lo consideri come una pedina fondamentale nell’ultimo periodo”. Un passaggio che conferma come, almeno in questa fase, De Bruyne non sembri più centrale nelle gerarchie dell’allenatore.

Il contratto di De Bruyne con il Napoli ha ancora una durata residua di un anno, ma i dubbi sul futuro aumentano. E il quadro tracciato da Tuttomercatoweb lascia spazio a un’ipotesi tutt’altro che remota: “la sensazione è quella che possa anche andare via durante la prossima estate”.