Napoli su Gudmundsson? Ma lui ha già deciso: aspetta l'Inter

Accostato anche al Napoli in passato, Albert Gudmundsson è disposto ad aspettare l'Inter: ne è sicuro Il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Accostato anche al Napoli in passato, Albert Gudmundsson è disposto ad aspettare l'Inter: ne è sicuro Il Corriere dello Sport, secondo cui il calciatore del Genoa vorrebbe compiere un salto importante nella sua carriera e vorrebbe farlo in Italia più che in Premier, dove il Tottenham ha chiesto informazioni. La società nerazzurra dovrà pensare a chi potrebbe fargli posto, il primo a dover uscire è Joaquin Correa ma l'idea è che alla fine debba partire anche Marko Arnautovic. Poi bisognerà trattare con il Grifone, che per il suo cartellino chiede più di 30 milioni di euro.