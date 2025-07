Napoli su Lookman, ma per il Cds si è promesso all'Inter: "Non considera altre destinazioni"

L'Inter si sente in netto vantaggio nella corsa ad Ademola Lookman, nonostante l'inserimento del Napoli. L'attaccante dell'Atalanta avrebbe già accettato l'offerta nerazzurra: un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, beneficiando del Decreto Crescita. Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive che Lookman ha dato la sua parola al club di Viale della Liberazione, comunicando all'Atalanta di non voler considerare altre destinazioni.

"Nonostante l'inserimento repentino del Napoli, in viale Liberazione si sentano in vantaggio e sufficientemente al sicuro", scrive il quotidiano romano. L'Inter, con Marotta, Ausilio e Baccin, ha accelerato dopo un iniziale interessamento dell'Atletico Madrid. L'offerta iniziale di 40 milioni di euro è stata però respinta dall'Atalanta, che ora valuta il suo gioiello 50 milioni. Nonostante la distanza tra domanda e offerta, la volontà del giocatore di vestire il nerazzurro potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare e portare Lookman a Milano. E lasciare il Napoli senza un esterno offensivo.