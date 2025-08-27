Napoli su Mainoo, l'annuncio di Amorim: “Credo molto in lui, più di quanto si pensi"
Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, è finito nel mirino del Napoli, che nel frattempo continua le trattative con i Red Devils per Rasmus Hojlund. Nei colloqui di questa settimana, la dirigenza azzurra affronterà anche il tema legato al classe 2005 inglese. Sulle sue tracce c’è anche la Roma, ma la mancata partecipazione alla Champions League la mette in posizione di svantaggio. Il rinnovo del giocatore è in stallo e le intenzioni del Manchester United sul suo futuro non sono ancora chiare.
Prima della partita contro il Grimsby, il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, ha parlato così del giovane centrocampista: "Credo molto in Kobbie Mainoo, più di quanto tutti pensino... quindi mi aspetto molto da lui. È importante che Kobbie lotti per il suo posto”.
