Napoli su Pellegrini: da Roma arriva la notizia sul futuro

vedi letture

Lorenzo Pellegrini piace da tempo al Napoli, a Conte, e a fine stagione potrebbe lasciare la Roma. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e nessun contatto per il rinnovo c'è stato, dunque è probabile che in estate le strade dei due si possano separare. In tal caso il Napoli sarebbe pronto ad approfittarne.

Pellegrini era stato cercato già a gennaio, poi il gol nel derby a gennaio ha modificato gli scenari e il suo destino è cambiato. Ma Roma, nonostante sia casa sua, potrebbe presto diventare solo una città ricordo, con il giocatore - che piace anche all'Inter - pronto, nel caso, per una nuova esperienza.