Ultim'ora Lucca, partenza alle 11 da Linate: poi subito visite a Villa Stuart

vedi letture

Chiuso l'affare tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca: l'attaccante è atteso nel pomeriggio nel capoluogo campano e partirà da Linate alle 11 in direzione Roma, dove effettuerà le visite mediche con il club azzurro per poi raggiungere i compagni a Dimaro Folgarida per il ritiro trentino. Pronto un contratto fino al 2030, mentre ai friulani andranno subito 9 milioni per il prestito più 26 di obbligo di riscatto a giugno 2026.

Antonio Conte avrà quindi subito a disposizione il centravanti che cercava, l'alternativa a quel Romelu Lukaku che avrà il compito di aiutare un calciatore che ci ha messo un paio di stagioni per trasformarsi da talento precoce a centravanti da big. Ha dovuto vivere e superare anche un'avventura ad Amsterdam con la maglia dell'Ajax nata con tante attese e conclusa qualche mese più tardi con altrettanti dubbi. Lo scrive Tmw.