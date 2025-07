Beukema, sprint scambio documenti: il Napoli vuole fare le visite oggi

Secondo la redazione di 'Sky Sport', il Napoli sta velocizzando lo scambio di documenti per Sam Beukema, per ottenere al più presto il via libera anche per l’olandese. Lavoro intenso con il Bologna. Anche per lui, come per Lorenzo Lucca, l'altro acquisto perfezionato dal club nelle ultime ore, le visite mediche dovrebbero tenersi nel pomeriggio. Poi per entrambi firme e volo per Dimaro per raggiungere Conte e i nuovi compagni per il primo dei due ritiri estivi degli azzurri. Con il Bologna affare fatto: 30 milioni più 3 di bonus. La trattativa è stata lunga e si è conclusa solo nelle ultime ore con la fumata bianca.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole da sempre e ora andrà a completare la batteria dei centrali di Conte oltre a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, ultimo arrivato dall'Empoli. In attesa di visite, firme e ufficialità.