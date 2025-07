Ultim'ora Sunderland su Anguissa, Romano: "Contatti con l'agente, ma Napoli fiducioso per il rinnovo"

Un club inglese prova a sedurre Frank Zambo Anguissa. Si tratta del Sunderland che ha contattato l'agente del centrocampista del Napoli. Ne parla su X il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano. Il Napoli, però, ha pronto per Frank il rinnovo fino al 2028 ed è fiducioso per la firma. "Il Sunderland sta lavorando all'accordo per Granit Xhaka, ma mercoledì ha contattato direttamente anche l'agente di Frank Zambo-Anguissa.

Il Napoli ha già offerto ad Anguissa un nuovo accordo ed è fiducioso di ottenere presto il via libera e di firmare fino al 2028". Anguissa a inizio giugno era tentato dall'addio, alla fine ha scelto di restare e infatti si è arenata la trattativa per Musah del Milan. Ora le parti sono in contatto per il rinnovo.