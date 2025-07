Ultim'ora Beukema, confermate le visite oggi! Tmw: il Napoli le ha già programmate

vedi letture

Sam Beukema diventerà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Napoli e già in giornata sono programmate le visite mediche col nuovo club da parte del centrale olandese del Bologna. Successivamente il calciatore classe '98 firmerà il contratto da 3 milioni di euro netti all'anno che sarà valido fino al 30 giugno 2030 e si aggregherà ai suoi nuovi compagni che inizieranno la stagione con la prima parte di ritiro a Dimaro: identico iter per Lorenzo Lucca, che tra un'ora è atteso a Linate per la partenza in direzione Capitale. Il Bologna, che si è già cautelato con l'arrivo di Vitik, ha chiuso l'affare con il Napoli sulla base di un'offerta da trenta milioni di euro più tre di bonus, come confermato anche dalle parole di Claudio Fenucci.

Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ottime stagioni sia con Thiago Motta che con Italiano. Rendimento costante. Qualità indiscusse. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi. Il difensore andrà a completare la batteria dei centrali di Conte oltre a Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus e Marianucci, ultimo arrivato dall'Empoli.