Napoli su Ndour, ma la Fiorentina spara alto: fissato il prezzo

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Napoli su Ndour, ex Psg, oggi alla Fiorentina. Nome caldo a centrocampo ma a frenare l'affare ipotetico è la valutazione del cartellino

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili giovani e di prospettiva. Tra i nomi finiti nel mirino del club azzurro ci sarebbe anche Cher Ndour, centrocampista classe 2004 che dalla seconda parte della stagione 2024-25 veste la maglia della Fiorentina. Arrivato a Firenze dal Paris Saint-Germain per circa 5 milioni di euro, il talento italiano ha visto crescere sensibilmente la propria valutazione, che oggi si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. Lo si legge sul Corriere Fiorentino.

Napoli interessato a Ndour, ostacolo il prezzo fissato dalla Fiorentina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, avrebbe già avuto contatti con l'entourage del giocatore per sondare la disponibilità a un eventuale trasferimento in azzurro. Da parte del centrocampista sarebbe arrivata un'apertura all'ipotesi Napoli, ma l'operazione resta tutt'altro che semplice. A frenare il club partenopeo sarebbe infatti la richiesta economica avanzata dalla Fiorentina, ritenuta al momento troppo elevata. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se esistano i margini per avviare una trattativa concreta o se il Napoli sarà costretto a valutare alternative per rinforzare il proprio centrocampo.