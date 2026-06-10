Seguito dal Napoli, Suzuki in Premier? È nella lista dell'Aston Villa se parte Martinez

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Suzuki nel mirino dell'Aston Villa se parte Emiliano Martinez.

Il futuro di Zion Suzuki potrebbe presto intrecciarsi con uno dei principali intrecci di mercato che coinvolgono i portieri a livello internazionale. L'estremo difensore del Parma, accostato anche al Napoli nella scorsa sessione estiva, continua infatti ad attirare l'attenzione di diversi club europei grazie alle prestazioni offerte nelle ultime stagioni. A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha fornito un aggiornamento sulle possibili evoluzioni del mercato legate al numero uno giapponese.

Suzuki osservato dall'Aston Villa in caso di addio a Martinez

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato, il nome di Suzuki figura tra i profili monitorati dall'Aston Villa nell'eventualità di una cessione di Emiliano Martinez. "Per Suzuki ci risulta che a proposito degli incastri legati anche alla Juve e al Dibu Martinez, sia in una short list all'Aston Villa. Non è l'unico, ma è uno dei portieri che l'Aston Villa sta seguendo, considerando e monitorando come possibilità se dovessero dare poi l'ok alla pertenza del Dibu". Al momento non si tratta di una trattativa avanzata, ma dell'inserimento del portiere del Parma in una lista ristretta di candidati che il club inglese sta valutando per il futuro. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane sul destino di Martinez.