Futuro Hasa, si muove l'Avellino: da battere concorrenza delle retrocesse dalla A
Luis Hasa è pronto a rientrare al Napoli dopo l'ottima stagione vissuta in prestito alla Carrarese, ma il suo futuro sembra destinato a passare ancora attraverso un'esperienza lontano dall'azzurro. Il centrocampista classe 2004 si è messo in evidenza nel campionato appena concluso con 5 gol e 4 assist in 31 presenze, conquistando anche la prima convocazione e l'esordio con la nazionale albanese. Un percorso di crescita importante che ha attirato l'attenzione di diversi club, mentre il Napoli valuta un nuovo prestito per consentirgli di accumulare ulteriore esperienza e continuità.
Avellino in corsa, ma la concorrenza è forte
Tra le società maggiormente interessate al giovane centrocampista c'è l'Avellino, che avrebbe già avviato i primi contatti per provare a portarlo alla corte del neo allenatore Alessandro Nesta. Il tecnico avrebbe espresso il proprio gradimento per il profilo dell'italo-albanese, ma la concorrenza si preannuncia particolarmente agguerrita. Secondo quanto riportato da Sportchannel214, sulle tracce di Hasa ci sarebbero anche Cremonese, Hellas Verona e Pisa, tutte intenzionate a costruire squadre competitive per puntare all'immediato ritorno in Serie A. Una corsa che potrebbe accendersi nelle prossime settimane, con il Napoli chiamato a scegliere la destinazione migliore per favorire la crescita del suo talento.
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