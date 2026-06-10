Calciomercato Napoli, Sky: "Prima di comprare si deve smaltire un'altra squadra!"

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Napoli, undici rientri dai prestiti e dubbi sul futuro di De Bruyne.

Sono ben undici i giocatori di proprietà del Napoli che quest'estate rientreranno in azzurro dai vari prestiti. Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha fatto il punto della situazione: "E' un'altra squadra: sono undici giocatori. Sicuramente Lang, Lucca, Marianucci e Rafa Marin verranno valutati da Allegri perché, comunque, sono prospetti importanti e, soprattutto, i primi due, Lucca e Lang. Su questi due giocatori il Napoli ha puntato e investito tanto, quindi evidentemente non hanno trovato un riscontro positivo con Antonio Conte. Magari con Allegri c'è un punto di vista diverso. Vanno valutati, va smaltita la rosa. Va smaltita una rosa veramente ipertrofica, perché riguarda anche i giocatori che rientreranno dai vari prestiti: Cajuste, Lindstrom. Sono veramente tanti".

Monte ingaggi e futuro dei big: riflessioni su Lukaku e De Bruyne

"Il Napoli, poi, ha l'esigenza di abbassare il monte ingaggi e di ringiovanire la rosa. Questo è un aspetto che difficilmente si coniuga, sono due aspetti che difficilmente vanno di pari passo, perché i giocatori con gli ingaggi più alti sono quelli che poi hanno raggiunto obiettivi importantissimi con il Napoli nell'ultima stagione: lo Scudetto, la Supercoppa, il piazzamento fisso in Champions. E allora probabilmente i due profili più attaccabili in questo momento sono proprio quelli di Lukaku e di Kevin De Bruyne, perché insieme accumulano 18 milioni di ingaggio. È ovvio che su Lukaku c'è da fare una riflessione che non può non tenere conto di quello che è successo a marzo, quindi le tensioni con il club, il mercato di rientro, le multe e quant'altro. Per De Bruyne, invece, il discorso è diverso, perché non ha mai potuto esprimersi ai suoi livelli per via, per colpa dell'infortunio. Però ha un ingaggio pesante, perché sono 10 milioni e 100 mila euro, per essere precisi, quelli che il Napoli paga e ascrive a bilancio ogni anno. Qualora non si dovesse trovare una sinergia giusta con Allegri, qualora De Bruyne mostrasse delle perplessità, è ovvio che il Napoli lo metterebbe sul mercato, proprio per abbassare l'età media ma, soprattutto, il monte ingaggi".