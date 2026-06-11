Kovar, suggestione dall'Olanda: "Il Napoli valuta uno scambio di portieri"

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Calciomercato Napoli: per la porta piace sempre Kovar del Psv

Dall'Olanda arriva una nuova indiscrezione di mercato che riguarda il Napoli e il futuro della porta azzurra. Secondo quanto riportato dal portale Football Transfers, il club partenopeo starebbe valutando uno scambio con il PSV Eindhoven che coinvolgerebbe Matej Kovar, estremo difensore ceco classe 2000 e uno dei profili maggiormente seguiti dalla dirigenza azzurra.

Kovar e la suggestiva ipotesi scambio con Meret

L'ipotesi sul tavolo prevederebbe l'arrivo di Kovar a Napoli e il trasferimento in Eredivisie di Alex Meret, il cui contratto scadrà tra un anno e la cui posizione resta ancora da definire. Il futuro del portiere friulano continua infatti a essere al centro delle riflessioni del club, tanto che nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse possibili operazioni di mercato.