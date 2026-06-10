Calciomercato Napoli, la previsione Sky: "Solo aggiustamenti, Manna-Allegri sono convinti..."

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Napoli, Marchetti: Allegri riparte da una rosa forte da sfoltire.

La gestione della rosa sarà uno dei temi centrali dell'estate del Napoli. A fare il punto della situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti, nel corso di Sky Sport 24: "Ci sono i rientri dai prestiti, che sono quei giocatori che non sono stati centrali nelle ultime stagioni del Napoli, ma che sono comunque dei buoni giocatori. Alcuni come Folorunsho, per esempio, sono stati fondamentali nella salvezza del Cagliari. Ci sono dei giocatori, che attualmente sono nella rosa del Napoli e che hanno fatto parte ma che, a causa degli infortuni, non hanno reso. Ci sono alcuni che invece rientreranno dai prestiti, come Lang e Lucca, che erano stati mandati via forse per incompatibilità. Soprattutto nella stagione con Conte non si riusciva ad accendere quella scintilla lì".

Allegri e Manna ripartono da una base solida

"Sono giocatori importanti, sono giocatori che però hanno un costo e che quindi il Napoli questa opera di dimagrimento deve portarla avanti soprattutto con quei giocatori lì. Poi dopo avrà modo di mettere mano anche perché sia Manna che Allegri, che hanno avuto modo di parlare in questi giorni, sono convinti che la rosa del Napoli, l'attuale rosa del Napoli, sia una rosa di livello, con qualche aggiustamento da fare soprattutto sulla corsia di destra, che permetterà al Napoli di essere competitivo anche per la prossima stagione".