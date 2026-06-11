Frattesi-Napoli, interesse resta vivo: la reazione di Allegri all'ipotesi
Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano dall’Inter. Il centrocampista nerazzurro è destinato a lasciare Milano durante questa sessione di mercato e diverse società stanno monitorando con attenzione la sua situazione. Fa il punto della situazione sul suo futuro Matteo Moretto.
Napoli in prima fila, restano vive le piste Juventus e Nottingham
Al momento la Roma, nonostante i rumors delle ultime settimane, non sembra particolarmente interessata ad affondare il colpo per riportare il giocatore nella Capitale. Più concreta, invece, la pista che porta al Napoli, dove Frattesi gode della stima sia di Massimiliano Allegri che del direttore sportivo Giovanni Manna. Il club partenopeo starebbe valutando seriamente l'operazione e potrebbe muoversi nelle prossime settimane.
Frattesi, tutte le ipotesi sul futuro
Sul centrocampista si registra anche l'interesse del Nottingham Forest, che ha già effettuato alcuni sondaggi, ma la destinazione inglese non rappresenterebbe una priorità per il calciatore. Attenzione infine alla Juventus, che continua a seguire gli sviluppi della vicenda e potrebbe inserirsi nella corsa qualora si aprissero le condizioni giuste per una trattativa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro