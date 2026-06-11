Frattesi-Napoli, interesse resta vivo: la reazione di Allegri all'ipotesi

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Oggi alle 16:20 Calciomercato Napoli di Fabio Tarantino @Fa_Tarantino di Fonti preferite

Davide Frattesi è pronto a lasciare l'Inter e tra le squadre interessate c'è anche il Napoli di Allegri. Il calciomercato sta per entrare nel vivo