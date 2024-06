Napoli sulle tracce del 2006 Leoni: concorrenza folta per il gioiello della Samp

Il Napoli sulle tracce di elementi di prospettiva.

Il Napoli sulle tracce di elementi di prospettiva. Come scrive Tuttomercatoweb, il club partenopeo segue con interesse il classe 2006 della Sampdoria Giovanni Leoni, per cui però la concorrenza è molto folta: "Per quanto riguarda il mercato proprio Giovanni Leoni, classe 2006, è uno dei nomi caldi con Torino, Napoli e Inter sulle sue tracce, tutti club disposti a lasciare il centrale difensivo in prestito alla Samp per un’altra stagione in modo da farlo maturare ulteriormente.

Con l’Inter in particolare i rapporti sono più che buoni e per questo si lavora anche al ritorno di Sebastiano Esposito, classe 2002, in attacco dopo i sei gol e sei assist sfornati in 22 presenze quest’anno".