Napoli-Vitao, dal Brasile: il club prova a inserire Juan Jesus nella trattativa con l'Internacional

vedi letture

Nelle ultime ore il Napoli è stato accostato a Vitao, difensore brasiliano classe 2000, attualmente in forza all'Internacional, in Brasile. Ne scrive anche il portale sudamericano 'Portal Times', secondo cui la valutazione dell'Internacional per lasciare andare il proprio giocatore si aggira sui 10 milioni di euro.

Una cifra a cui la società partenopea non vorrebbe arrivare, tant'è che si starebbe pensando - si legge - a uno scambio, inserendo Juan Jesus nella trattativa. Il centrale ex Roma e Inter ha un contratto con il Napoli fino al 2025 ed era già stato accostato a un ritorno in Brasile, proprio all'Internacional, e chissà che questa non possa essere la volta buona.