Natan, il Betis non ha dubbi sul riscatto: cifra ritenuta anche bassa per il suo valore

Natan sarà riscattato dal Real Betis. E' questa la notizia data da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di Relevo: "L'idea del dipartimento sportivo del Betis, con Manu Fajardo alla guida, è quella di ingaggiare a titolo definitivo il difensore centrale brasiliano Natan Bernardo de Souza, proveniente dal Napoli per 8 milioni di euro. Cifra bassa anche per tutto quello che ha fatto il giocatore con la maglia biancoverde, diventato il calciatore della massima serie con la più alta percentuale di dribbling recuperati".

