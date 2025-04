Ndoye lascerà il Bologna? Il Napoli ci pensa ancora per l'estate

vedi letture

In casa Bologna possibile che in attacco qualche protagonista sarà cambiato e in molti in tal senso stanno già pensando alla possibile cessione di Dan Ndoye, ambito dai migliori club e non solo della Serie A, oltre che già avvicinato dal Napoli nello scorso mercato di gennaio. Gli azzurri non avevano affondato con troppa convinzione, fermandosi a una ventina di milioni di euro offerti di fronte a una richiesta di oltre trenta, ma nella prossima finestra estiva potrebbero tornare alla carica per arrivare al nazionale svizzero. Lo riferisce il portale specializzato sui rossoblù TuttoBolognaWeb.

