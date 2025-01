Ndoye nel mirino, ADL ci prova con Ngonge: la risposta del Bologna

Dan Ndoye è uno dei grandi obiettivi del Napoli in attacco per la sostituzione di Kvaratskhelia, ormai ad un passo dal Psg. Oltre a Garnacho e Zhegrova, piace l'esterno del Bologna, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"La storia è differente: la valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, ma il Napoli vorrebbe infilare nell'operazione anche Ngonge, esterno per esterno, a caccia di spazio senza trovarlo nell'ultimo periodo. Con e senza Kvara. Il Bologna, dicevamo, s'è chiuso a riccio. Fa muro, respinge al mittente la corte. Calma e sangue freddo".