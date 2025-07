Ndoye troppo caro? Gazzetta: "L'alternativa è Chiesa che piace da tempo"

Il Napoli non perde tempo e punta dritto ai rinforzi per la prossima stagione, con il mirino puntato su Dan Ndoye. Il talentuoso svizzero, che spegnerà 25 candeline a ottobre, è da mesi l'obiettivo numero uno del club partenopeo. Nonostante un'offerta da 30-35 milioni di euro, il Bologna si è mostrato inflessibile, valutando il suo gioiello circa 43 milioni. Una cifra che, per ora, frena l'entusiasmo azzurro. La trattativa si preannuncia ardua, ma il Napoli non molla, deciso a investire i futuri proventi della cessione di Osimhen su un profilo di spessore, evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Se Ndoye dovesse restare un sogno, il Napoli ha già individuato valide alternative per l'attacco. Un'altra suggestione che sta tornando di moda è Federico Chiesa.

Anche lui classe '97, potrebbe diventare un obiettivo concreto per il Napoli se la trattativa per Ndoye collasserà. Nonostante l'ingaggio da rimodulare, la possibilità di un ruolo da protagonista nel progetto azzurro potrebbe convincere il talento bianconero a considerare un trasferimento. L'interesse del Napoli per Chiesa non è nuovo, ma le attuali dinamiche di mercato e la volontà di rinforzare l'attacco con giocatori di qualità potrebbero riaccendere prepotentemente questa pista.