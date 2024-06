Nehuen Perez via dall'Udinese, dall’Argentina: il Napoli può tornare alla carica

Nehuén Pérez ha serie possibilità di lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato estiva.

Nehuén Pérez ha serie possibilità di lasciare l'Udinese in questa sessione di mercato estiva. Lo garantisce Luis Cesar Merlo, esperto di calciomercato e giornalista argentino sul suo profilo X ufficiale: "Il club e il calciatore pensano che sia giunto il momento di fare il salto dopo la sua mancata cessione al Napoli. Diverse società hanno messo gli occhi su di lui. Si prevede una cifra di trasferimento di 15/20 milioni di euro".

Potenzialmente una buona notizia per l'Inter, visto che il Napoli ha dimostrato già da diverso tempo l'interessamento per un altro difensore dell'Udinese, Jaka Bijol. Stesso profilo attenzionato anche dalla dirigenza nerazzurra, da colpo low cost per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Se mai ci fosse il ritorno di fiamma del club di De Laurentiis per il difensore argentino, a quel punto la società meneghina avrebbe la strada spianata per il classe '99 sloveno valutato dai friulani circa 15 milioni di euro”.