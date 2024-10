Nico Paz, il Napoli lo tiene d'occhio: ieri gli scout a Como per seguirlo da vicino

Nico Paz sta incantando il panorama calcistico sin da quando ha messo piede in Serie A per la prima volta: gol, assist e giocate da talento purissimo. Per questo motivo già diverse squadre lo stanno monitorando: come riporta il giornalista di mercato Nicolò Schira ieri nella partita del Como contro il Parma c'erano gli scout di Napoli, Arsenal, Milan e Juventus ad osservarlo dagli spalti.

Il futuro del gioiellino argentino classe 2004 resta però legato al suo club di provenienza: il Real Madrid. Il club spagnolo infatti, nell'operazione che ha portato Nico Paz al Como, si è riservato una clausola di recompra che potrà utilizzare per riportare a "casa" il prodotto del suo vivaio.

