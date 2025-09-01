Niente Mainoo, Romano: "Il Man United l'ha informato, zero possibilità che vada via"

Niente Napoli per Kobbie Mainoo. Il centrocampista classe 2005 non si muoverà da Manchester, come da desideri dello United. A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato: "II Manchester United ha informato Kobbie Mainoo che non ci sono possibilità che se ne vada oggi. Il caso è chiuso. Mainoo resta al Manchester United questa stagione nonostante la richiesta di andarsene in prestito"

Le ultime sul rinnovo dal Sun

Le trattative per il rinnovo del contratto di Mainoo sono in stallo da mesi. Il calciatore ha chiesto un ingaggio da 180.000 sterline a settimana, ritenendosi al pari dei giocatori più pagati del club, ma il Manchester United non sembra intenzionato a salire oltre le 100.000.