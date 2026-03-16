Napoli e Inter su Perrone! Romano: "Ma sarà dura prenderlo perché il Como vuole tenerlo"

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“Il Como, Champions o meno, vuole trattenere Perrone in estate. Per i club italiani sarà difficile prenderlo”.

Il nome di Maximo Perrone torna tra i possibili obiettivi di mercato del Napoli. Il centrocampista del Como, protagonista di una stagione molto positiva, è finito nel mirino di diversi club italiani e tra questi ci sono anche gli azzurri. A fare il punto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Su Perrone ci sono due club italiani molto interessati. Non è detto che il Como voglia venderlo, ma il giocatore piace moltissimo all’Inter. Nessun contatto diretto al momento, però il gradimento è molto alto”, ha spiegato il giornalista.

Il Napoli c'è, ma il Como vuole trattenere Perrone

Moretto ha poi confermato anche l’interesse del Napoli: “Stesso discorso per il Napoli, che lo considera uno dei possibili obiettivi. Bisognerà capire cosa accadrà a livello dirigenziale, ma Perrone è un’idea concreta, questo sicuramente”. Non sarà però un’operazione semplice. Come aggiunto da Fabrizio Romano, “il Como, Champions o meno, vuole trattenere Perrone in estate. Per i club italiani sarà difficile prenderlo”.